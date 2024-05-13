Ahırdaki hayvanların bakımını yapmayan oğlunu öldüren baba tutuklandı (2)- Yeniden

Olay, 10 Mayıs’ta saat 08.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak’ta meydana geldi. Evlerinin yanında bulunan ahırda hayvanlarla ilgilenen Güngör Kart, yanına gelen oğlu Yakup Kart’a, iddiaya göre hayvanların bakımını yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Güngör Kart, oğlunu eline geçirdiği bıçakla göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yakup Kart, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Güngör Kart, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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