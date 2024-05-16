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        Rus eşini 14 kez bıçaklayıp öldüren sanığın 'mesaj' iddiasına telefon inceleme kararı

        ESKİŞEHİR'de tartıştığı Rus eşi Elena Samsanova'yı (55), 14 kez bıçaklayarak öldüren ve hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Atila Sarıhan (51), mahkemede kadının eski eşiyle görüştüğüne dair mesajlar gördüğünü öne sürüp, "Eşim üzerime bıçakla saldırdı, eğer medeni bir şekilde konuşsaydı, herkes kendi yoluna giderdi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:48 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:50
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        Rus eşini 14 kez bıçaklayıp öldüren sanığın 'mesaj' iddiasına telefon inceleme kararı
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        ESKİŞEHİR'de tartıştığı Rus eşi Elena Samsanova'yı (55), 14 kez bıçaklayarak öldüren ve hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Atila Sarıhan (51), mahkemede kadının eski eşiyle görüştüğüne dair mesajlar gördüğünü öne sürüp, "Eşim üzerime bıçakla saldırdı, eğer medeni bir şekilde konuşsaydı, herkes kendi yoluna giderdi” dedi. Mahkeme, Sarıhan'ın tutukluluk halinin devamına, öldürülen Samsanova'nın cep telefonun detaylı olarak incelenmesine karar verdi.

        Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde oturan 2 yıllık evli Atila Sarıhan ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova arasında, geçen yıl mart ayında tartışma çıktı. Çiftin arasındaki arbedede Sarıhan, eşi Samsanova'yı 14 kez bıçakladı. Elena Samsanova hayatını kaybetti, gözaltına alınan Atila Sarıhan ise tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 kez bıçakladığı belirtilerek, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Atila Sarıhan ile taraf avukatları katıldı. Olay günü eşi Elena Samsanova’yı Rusya’daki eski eşiyle görüştüğüne dair mesajlar görerek aralarında çıkan ‘kıskançlık’ tartışmasında öldürdüğünü öne süren sanık Sarıhan, "Bu olaydan dolayı çok üzgünüm ve pişmanın. Eşim üzerime bıçakla saldırdı, eğer medeni bir şekilde konuşsaydı, herkes kendi yoluna giderdi” dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Sarıhan'ın savunmasının ardından tutukluluk halinin devamına ve öldürülen Elena Samsanova'nın cep telefonun detaylı olarak incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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