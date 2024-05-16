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        Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli adliyede

        ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen 5'i kamu personeli, 19 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:15
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        Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli adliyede
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        ESKİŞEHİR’de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen 5’i kamu personeli, 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, etkin pişmanlık yasasından faydalanan 9’u serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen 5’i kamu personeli, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelileri adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan 9 şüpheli etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakıldı. Diğer 3’ü kadın, 10 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

        BAKANLIĞA MAHREM YAPI OLARAK GİRECEKLERDİ

        Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 5’nin kamu personeli, 14’nün ise özel sektörde çalıştığı belirtilen şüphelilerin, örgütün mahrem yapısı için 2012/2013 yıllarında Adalet Bakanlığı’na alınacak kişiler olduğu belirlendi. Örgütün şüphelileri, mahrem yapı içinde Adalet Bakanlığı’na gelir uzman yardımcısı, tekniker, SSK memuru ve infaz koruma memuru olarak yerleştirmeyi planladığı, buna ilişkin listeler hazırladığı da soruşturmada ortaya çıkarıldı.

        Soruşturma devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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