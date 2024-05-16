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        Sahte dekontla ikinci el otomobil dolandırıcılığında sanıklara 118 yıla kadar hapis istemi

        ESKİŞEHİR'de ikinci el otomobil sahibi 11 kişiyi sahte para transferi yöntemiyle 3,5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 5'i tutuklu, 33 sanık hakkında 'Suç işlemek için örgüt kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:40
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        Sahte dekontla ikinci el otomobil dolandırıcılığında sanıklara 118 yıla kadar hapis istemi
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        ESKİŞEHİR'de ikinci el otomobil sahibi 11 kişiyi sahte para transferi yöntemiyle 3,5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 5'i tutuklu, 33 sanık hakkında 'Suç işlemek için örgüt kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı. Sanıklar için 3 yıldan 118 yıla kadar hapis cezaları istendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl haziran ayında internet sitesine ikinci el otomobil satış ilanı veren araç sahiplerinin sahte para transferi yöntemiyle dolandırıldığı ihbarlarıyla soruşturma başlattı. Dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik Eskişehir merkezli Bursa ve Antalya'da operasyon düzenlendi; 5'i kadın, 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 2 tabanca, 3 şarjör, 26 mermi, çok sayıda dijital materyal ve araç satış sözleşmesi ele geçirildi. Bursa ve Antalya'da gözaltına alınan şüpheliler, Eskişehir'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıkların internette satışa çıkarılan araçlar için sahiplerine saat 16.00'dan sonra anlaştığı ücreti, havale yoluyla bilgisayar ortamında hazırlanan sahte dekontla göndermiş gibi gösterip, noter satışının ardından ödemeyi iptal ederek dolandırdıkları yer aldı. Sanıkların 3 ayda 11 araç sahibini aynı yöntemle yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin ikinci el otomobil sahiplerinden noter üzerinden satın aldıkları otomobilleri vakit kaybetmeden suç ortakları olan diğer arkadaşlarının üzerine yaptıkları, bu kişilerin de aynı anda farklı noterlerden araçları üçüncü kişiler üzerine satış gösterdiği anlaşıldı. İddianamede; 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek için örgüt kurmak' suçlarından 14 sanık hakkında 7 yıldan 18 yıla kadar, 5 sanık hakkında 10 yıldan 28 yıla kadar, 2 sanık hakkında 13 yıldan 38 yıla kadar, 9 sanık hakkında 16 yıldan 48 yıla kadar, 2 sanık hakkında 19 yıldan 58 yıla kadar ve 1 sanık hakkında ise 37 yıldan 118 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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