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        Semin Öztürk Şener'den gençlere özel gösteri uçuşu

        TÜRKİYE'ninilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener (33), 19 Mayıs'a akrobasi gösterisi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 17:41 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:45
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        Semin Öztürk Şener'den gençlere özel gösteri uçuşu
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        TÜRKİYE'ninilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener (33), 19 Mayıs'a akrobasi gösterisi yaptı. Şener'in gösterisi beğeni toplarken, havacılık merkezine gelen gençler ilk kez helikopterle uçuş deneyimi yaşadı.

        Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla havacılık tutkunu gençlere ev sahipliği yaptı. Merkezde düzenlenen etkinliklerde katılan Sivrihisar'daki okullar, Eskişehir ve çevre ilçelerde bulunan lise ve ortaokul öğrencileri, ilk kez helikoptere binerek uçuş heyecanı yaşadı. Etkinliklerin ardından Türkiye'nin ilk kadın profesyonel akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener de 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla gösteri yaptı. Evli ve 2 çocuk annesi Şener'in havada zorlu manevralarla yaptığı akrobasi gösterisi, büyük beğeni topladı. Şener, havacılık merkezinde gençleri ağırlamaktan ve onlarla bir arada olmaktan çok mutluluk duyduğunu belirtip, milli bayramların kendisini çok daha motive ettiğini söyledi. Şener, gösterisinin ardından hayranlarına imza dağıttı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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