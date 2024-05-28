Şantiyede güvenlik görevlileri birbirini bıçakladı; 1 ağır, 2 yaralı

ESKİŞEHİR’de inşaat şantiyesinde güvenlik görevlisi olan Bedri E. ile Fettah B. çıkan tartışmada birbirini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan Bedri E.’nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi’nde toplu konut inşaatında güvenlik görevlisi olan Bedri E. ile Fettah B. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, birbirini bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince elinden yaralan Fettah B. ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirtilen Bedri E. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bedri E.’nin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.