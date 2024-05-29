Meslektaşını öldüren güvenlik görevlisi adliyede

ESKİŞEHİR’de güvenlik görevlisi Fettah B. (51), inşaat şantiyesinde tartıştığı arkadaşı Bedri Ergün’ü bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ergün hayatını kaybederken, gözaltına alınan Fettah B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fettah B.'nin, Ergün'ü aralarında küfürleşme meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi’ndeki toplu konut inşaatında güvenlik görevlisi olan Bedri Ergün ile Fettah B. arasında dün tartışma çıktı. İkili arasında çıkan arbedede güvenlik görevlileri birbirlerini bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fettah B., Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Bedri Ergün ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ergün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.