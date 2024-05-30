Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        18 yıldır kayıptı öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi; katili en yakın arkadaşı çıktı (2)- Yeniden

        Not:Kaynağından alınan bilgiye göre öldürülen kişinin soyadı Küpray olarak düzeltilerek haber yeniden geçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:39 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 yıldır kayıptı öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi; katili en yakın arkadaşı çıktı (2)- Yeniden
        ABONE OL
        ABONE OL

        Not:Kaynağından alınan bilgiye göre öldürülen kişinin soyadı Küpray olarak düzeltilerek haber yeniden geçildi.

        Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de polisin kurduğu özel ekip, 18 yıl önce işlenen cinayeti aydınl...
        Eskişehir'de polisin kurduğu özel ekip, 18 yıl önce işlenen cinayeti aydınl...
        18 yıldır kayıptı öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi; katili en yakın...
        18 yıldır kayıptı öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi; katili en yakın...
        Eskişehir'de tır şoförü cinayeti davasında beraat eden 2 sanık yeniden yarg...
        Eskişehir'de tır şoförü cinayeti davasında beraat eden 2 sanık yeniden yarg...
        Ağacın kırılan dalı, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine düştü
        Ağacın kırılan dalı, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine düştü
        Eskişehir'de dut ağacının kırılan dalları seyir halindeki otomobilin üzerin...
        Eskişehir'de dut ağacının kırılan dalları seyir halindeki otomobilin üzerin...
        Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Erasmus+ projesinin kurs progra...
        Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Erasmus+ projesinin kurs progra...