18 yıldır kayıptı öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi; katili en yakın arkadaşı çıktı (2)- Yeniden
Not:Kaynağından alınan bilgiye göre öldürülen kişinin soyadı Küpray olarak düzeltilerek haber yeniden geçildi.
Not:Kaynağından alınan bilgiye göre öldürülen kişinin soyadı Küpray olarak düzeltilerek haber yeniden geçildi.
Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR,
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