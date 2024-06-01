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        Polisi görünce kaçan İranlı şüphelinin aracında uyuşturucu bulundu

        ESKİŞEHİR'de, polisin ikazına uymayıp kaçarken 2 polis aracıyla 1 minibüse çarpan İran uyruklu Milad S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:45
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        Polisi görünce kaçan İranlı şüphelinin aracında uyuşturucu bulundu
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        ESKİŞEHİR'de, polisin ikazına uymayıp kaçarken 2 polis aracıyla 1 minibüse çarpan İran uyruklu Milad S.’nin otomobilinde 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Milad S., gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Bursa'dan uyuşturucu getirileceği bilgisiyle harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu 1'inci kilometresindeki uygulama noktasına geldiğinde, sürücü polisin ikazlarına uymadı. Kullandığı otomobille ters yöne dönüp kaçan İran uyruklu Milad S., takip sırasında 2 polis aracına ve B.S. idaresindeki minibüse çarptı. Durdurulan otomobilin sürücüsü Milad S. yakalanıp gözaltına alındı. Araçta 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadesi alınan Milad S., işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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