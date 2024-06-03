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        Atölyeye çevirdiği evinde 15 silahla yakalanan şüpheli tutuklandı

        ESKİŞEHİR'de atölyeye çevirdiği evinde 13 tabanca ve 2 av tüfeğiyle yakalanan, ruhsatsız tabanca tamir edip satışını yaptığı tespit edilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:00
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        Atölyeye çevirdiği evinde 15 silahla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        ESKİŞEHİR’de atölyeye çevirdiği evinde 13 tabanca ve 2 av tüfeğiyle yakalanan, ruhsatsız tabanca tamir edip satışını yaptığı tespit edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde kaçak silah satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli M.Ç.’nin atölyeye çevirdiği evini bir süre takibe alan jandarma ekipleri, daha sonra savcılık talimatıyla baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 13 muhtelif ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 21 tabanca şarjörü, 11 tabanca üst kapağı, 165 muhtelif tabanca parçası, 76 fişek, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 cep telefonu, çalıntı plakasız motosiklet ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan M.Ç., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Ateşli silahlar kanuna muhalefet’ suçlamasıyla tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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