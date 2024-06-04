İki camiye girip, Kur'an-ı Kerim'lere zarar veren şüpheli tutuklandı (2)
TUTUKLANDIEskişehir'degirdiği iki caminin dolabındaki Kuran-ı Kerim'leri yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammed Enes Sürücü (25), savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
TUTUKLANDI
Eskişehir'degirdiği iki caminin dolabındaki Kuran-ı Kerim'leri yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammed Enes Sürücü (25), savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Suçunu itiraf eden Sürücü, "Kuran-ı Kerim'i yırtığımı kabul ediyorum ancak alkollüydüm, onun etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirdim. Bu olay nedeniyle pişmanım" dedi. Sürücü, işlemleri sonrası 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.
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