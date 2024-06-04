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        İki camiye girip, Kur'an-ı Kerim'lere zarar veren şüpheli tutuklandı (2)

        TUTUKLANDIEskişehir'degirdiği iki caminin dolabındaki Kuran-ı Kerim'leri yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammed Enes Sürücü (25), savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:12 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:15
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        İki camiye girip, Kur'an-ı Kerim'lere zarar veren şüpheli tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Eskişehir'degirdiği iki caminin dolabındaki Kuran-ı Kerim'leri yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammed Enes Sürücü (25), savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Suçunu itiraf eden Sürücü, "Kuran-ı Kerim'i yırtığımı kabul ediyorum ancak alkollüydüm, onun etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirdim. Bu olay nedeniyle pişmanım" dedi. Sürücü, işlemleri sonrası 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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