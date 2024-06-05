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        Eskişehir'de Afgan uyruklu aileler arasında bıçaklı 'çocuk' kavgası; 2'si ağır 3 yaralı

        ESKİŞEHİR'de, Afgan uyruklu iki aile arasında çocuk tartışmasının büyümesi üzerine çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 00:20 Güncelleme: 05.06.2024 - 00:25
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        Eskişehir'de Afgan uyruklu aileler arasında bıçaklı 'çocuk' kavgası; 2'si ağır 3 yaralı
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        ESKİŞEHİR'de, Afgan uyruklu iki aile arasında çocuk tartışmasının büyümesi üzerine çıkan kavgada 2’si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Yılmazok Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan Afgan uyruklu iki aile arasında, çocukların oyun oynadıkları sırada birbirleriyle kavga etmeleri üzerine tartışma çıktı. Sözlü tartışma arbedeye dönerken Aghamir H. (27), Selami H. (20) ve Gülzamir H. (27), bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan Gülzamir H. ile ağır yaralı olduğu belirtilen Aghamir H. ve Selami H. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerince kavgaya karıştığı tespit edilen Noor Mohammed N. ile Nazar B. ise gizlendikleri bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili 3 şüphelin de arandığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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