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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 gözaltı, 145 kadına işlem, 22 milyon 882 bin liraya el konuldu

        ESKİŞEHİR'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Antalya'da sosyal medya ilanlarıyla fuhşa aracılık yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:06
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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 gözaltı, 145 kadına işlem, 22 milyon 882 bin liraya el konuldu
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        ESKİŞEHİR'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Antalya’da sosyal medya ilanlarıyla fuhşa aracılık yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği belirlenen 22 milyon 882 bin liraya el koyuldu, fuhuş yaptığı tespit edilen 145 kadına toplam 631 bin 330 lira ceza uygulandı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden ilan verip fuhşa aracılık yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Antalya'da, eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, 'Fuhşa aracılık' suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Eskişehir'e getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Polis ekiplerinin incelemesinde şüphelilerin fuhuş suçundan elde ettiği tespit edilen 22 milyon 882 bin liraya el koyuldu. Soruşturma dosyası kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen 145 kadına toplam 631 bin 330 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüpheliler hakkında 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama' iddiasıyla da soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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