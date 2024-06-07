Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 gözaltı, 145 kadına işlem, 22 milyon 882 bin liraya el konuldu (2)

Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Antalya’da sosyal medya ilanlarıyla fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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