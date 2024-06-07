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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 gözaltı, 145 kadına işlem, 22 milyon 882 bin liraya el konuldu (2)

        4ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Antalya'da sosyal medya ilanlarıyla fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:59 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:59
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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 11 gözaltı, 145 kadına işlem, 22 milyon 882 bin liraya el konuldu (2)
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        4ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Antalya’da sosyal medya ilanlarıyla fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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