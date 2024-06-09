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        Eskişehir'de 2 grubun birbirine girdiği kavga kamerada

        ESKİŞEHİR'deborç meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:00
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        Eskişehir'de 2 grubun birbirine girdiği kavga kamerada
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        ESKİŞEHİR'deborç meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde dün borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen 2 grup arasında kavga çıktı. Sokak ortasında yaşanan kavgada, taraflar ellerindeki taş ve sopalarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, kavga, sonradan gelen bir kişinin havaya ateş etmesiyle sona erdi. Görüntülerde; silahla havaya ateş eden kişinin, kavga eden şüphelilerden birinin elinde bulunan silahı aldığı görüldü. İhbar sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken, kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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