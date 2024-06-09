Eskişehir'de 2 grubun birbirine girdiği kavga kamerada

ESKİŞEHİR'deborç meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde dün borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen 2 grup arasında kavga çıktı. Sokak ortasında yaşanan kavgada, taraflar ellerindeki taş ve sopalarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, kavga, sonradan gelen bir kişinin havaya ateş etmesiyle sona erdi. Görüntülerde; silahla havaya ateş eden kişinin, kavga eden şüphelilerden birinin elinde bulunan silahı aldığı görüldü. İhbar sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken, kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.