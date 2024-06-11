Hareket eden aracını durdurmaya çalışan taksici, altında kalıp yaralandı

ESKİŞEHİR'de el frenini çekmeyi unuttuğu için hareket eden taksiyi durdurmak isteyen sürücü K.D., altında kalarak yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde sürücü K.D., önceki akşam kullandığı 26 T 0469 plakalı taksiyi Fazıl Sokak'ta park ederek alışveriş yapmak için markete girdi. Sürücü K.D.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu taksi, meyilli sokakta kaymaya başladı. Markette alışveriş yaparken aracın hareket ettiğini gören K.D., önüne geçip durdurmak istedi. Ancak hareket halindeki otomobilin altında kalarak yaralandı. Bu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince aracın altından çıkarılan K.D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.