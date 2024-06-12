3 yıldır yatağa bağımlıydı, 6 saatlik operasyonla ayağa kalktı

ESKİŞEHİR'de 3 yıl önce bel darlığı ve kayması rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı kalan, evli 2 çocuk annesi Zübüde Kaya (57), 6 saatlik ameliyatın ardından yeniden yürümeye başladı. Kaya, ilk adımlarını atarken kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi. Ameliyatı gerçekleştiren Uzm. Dr. Halil İbrahim Gündüz, 3 yıldır yatalak hasta olan Kaya'nın çok riskli bir operasyon ile yeniden yürümeye başladığını belirterek, "Leğen kemiğini ve omurgasını bele, beli de sırta bağlayıp, 4 çubukla sabitleyici bir cerrahi operasyon yaptık" dedi.

Eskişehir'de oturan Zübüde Kaya, 5 yıl önce bel darlığı ve kayması rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede cerrahi operasyon geçirdi. Hemen ardından enfeksiyon kaptığı için oturamaz ve ayağa kalkamaz duruma düştü. Üç yıldır evinde ailesinin baktığı Zübüde Kaya, geçen ay muayene olmak için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne gitti. Beyin ve Sinir Cerrahisi servisinde muayene edilen Kaya'nın sırtına uygulanan çubuk tedavisinde kemiklerin eridiği ve bu nedenle yatalak duruma düştüğü belirlendi. Hastanede Uzm. Dr. Halil İbrahim Gündüz, Uzm. Dr. Özcan Aslanbaş ve Uzm. Dr. Cemal Bozkına, sırtta leğen kemiğini ve omurgasını bele, beli de sırta bağlayacak 4 çubukla sabitleyici bir cerrahi operasyona (Torako Lumbo Sakroiliak Stabilizasyon Redüksiyon ve Füzyon) karar verdi. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 6 saat süren riskli ameliyatın ardından Kaya, servise alındı. Muayenesinde oturmasına ve ayağa kalkmasına engel bir şikayeti kalmadığı belirlendi.

'LEĞEN KEMİĞİNİ VE OMURGASINI BELE, BELİ DE SIRTA BAĞLADILAR' Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Uzm. Dr. Halil İbrahim Gündüz, Zübüde Kaya'nın 5 yıl önce bel darlığı ve kayması rahatsızlığı nedeniyle aralıklarla başka bir sağlık kuruluşunda iki kez cerrahi operasyon geçirdiğini söyledi. Ancak operasyonların ardından enfeksiyon geçirdiğini ve ameliyatında sırtına konulan çubuğun kırıldığını ve kemiğinde eridiğinin tespit edildiğini belirtti. Bu nedenle Kaya'nın 3 yıldır evinde yatalak halde kaldığını anlatan Uzm. Dr. Gündüz, "Hastamız yaklaşık 5 yıl önce 2 defa cerrahi geçirmiş. Daha sonra enfeksiyon gelişmiş, cerrahiler güzel olmuş ama 4'üncü, 5'inci kemiği erimiş. Bu yüzden cerrahi operasyonda sırtına konulan çubuklara binen yük artınca çubuklar kırılmış ve bel kopmuş. Hastamız oturduğu zaman, bel koptuğu için omuriliği sıkıştırıyor ve ağrı yapıyor, dayanılmaz ağrı olunca da hasta oturamıyor. Dayanılmaz ağrı olunca dikilemiyor. Biz de farklı bir cerrahi ile hem leğen kemiğini ve omurgasını bele, belide sırta bağlayıp, yandan da iki çubuk daha koyup, 4 çubukla bağlayıp sabitleyici bir cerrahi operasyon yaptık" dedi.

'BİZ DE MUTLU OLUYORUZ' Operasyonun ardından Kaya"nın yatalak halden kurtulduğunu söyleyen Gündüz, "Şimdi omurilik sabitlenince, kopmayı düzeltince üst üste katlanma olmuyor. Hastanın da ağrısı geçti. Yürümeye ve oturmaya da başladı. Konforu arttı. Buradaki şanssızlık, enfeksiyonun kemiği eritmesi. Bu cerrahi ile orayı sabitledik. Operasyon 6 saat sürdü. Çok riskli bir operasyon, burada operasyonun süresi uzun. Kanama riski fazla. Bu iş, ekip işi. Tek bir insanın yapacağı bir iş değil. Biz de sonuçtan mutluyuz. O kadar emek harcadık, 6 saat bir cerrahi yaptık. Sonucunu hastamızın yeniden ayağa kalktığını ve yürüdüğünü görünce biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

İLK ADIMI ATTI, 'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM' Kontrollerin ardından Zübüde Kaya, önce yakınları ve doktorların yardımıyla daha sonra kendi başına yataktan kalkmaya ve yürümeye başladı. Üç yıldır yatağa bağlı yaşadığı için çok sıkıntılı zamanlar geçirdiğini belirten Kaya, operasyonun ardından tüm şikayetlerinin sona erdiğini söyledi. Yeniden yürümenin kendisi için 'yeniden doğmak gibi' olduğunu anlatan Kaya, "Üç yıl yatağa bağımlı kaldım, yürüyemedim, oturamadım. 3 sene bekledim, yürür müyüm, diye yürüyemedim. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne geldim. Şimdi yeniden doğmuş gibi oldum. İyi ki operasyonu oldum. Herkesten Allah razı olsun. Doktorlar beni yeniden yürüttü. Kalkıyorum, hiç ağrım yok, acım yok. Çok iyiyim" dedi.