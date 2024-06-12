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        İlk Türk astronot Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu (2)

        ESKİŞEHİR'DEDE LİSELİLERLE BİR ARAYA GELDİTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kütahya'daki programın ardından Eksişehir'e geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:09 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:15
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        İlk Türk astronot Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu (2)
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        ESKİŞEHİR’DEDE LİSELİLERLE BİR ARAYA GELDİ

        Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kütahya’daki programın ardından Eksişehir’e geçti. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Gezeravcı, Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda lise öğrencileriyle bir araya geldi. Gezeravcı, öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programda, uzay yolculuğunun tüm aşamalarını paylaştı. Gezeravcı, Türkiye’nin uzay programıyla verdiği bilgilerin yanı sıra İlk Türk astronot olma yolculuğundan, kabul edilme aşamasına, fiziki testlerden, teorik eğitimlere kadar birçok konuda da edindiği deneyimleri öğrencilere anlattı.

        Gezeravcı şunları söyledi:

        “Kendi açımdan da ilk defa uzaya giden bir insan olarak bakın, öğrencilik yaşantımızda, mesleğe başlangıç esnasında bireysel başarılarımız önemlidir. Bireysel mutluluklardan çok daha üst düzeyde olan, insanın tüylerini ürperten mutluluk, ülkenin bayrağıyla, ülkenin yaptığı bir başarıyı hissetmektir. Dolayısıyla ben orada görev yapan bir insan olduğum halde bir ülkenin uzayda ilk adımını hissetmek bambaşka bir duyguydu ve bayrağımızın hakikaten gökyüzünde yükselişini o anda vücudumda, başımın üstünde hissetmek müthiş derecede başka bir duyguydu” dedi.

        Programın ardından Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun tarafından Alper Gezeravcı’ya bir tablo hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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