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        5 milyon liralık kredi dolandırıcılığında 7 gözaltı

        ESKİŞEHİR merkezli 6 ilde kendilerini bankacı olarak tanıtıp, aradıkları 70 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:04 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:10
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        5 milyon liralık kredi dolandırıcılığında 7 gözaltı
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        ESKİŞEHİR merkezli 6 ilde kendilerini bankacı olarak tanıtıp, aradıkları 70 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini bankacı olarak tanıtan şüphelilerin, aradıkları kişiler adına kredi çekerek kendi hesaplarına aktardığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mağdurlardan alınan ifadelerin ardından, kredi dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen ve bir süre takip edilen 7 şüpheliye yönelik Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Van, Mardin, Gümüşhane ve Tekirdağ’da operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 48 banka kartı, dizüstü bilgisayar ve 2 tam altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, Eskişehir'e getirilirken, ifadelerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

        Polis ekiplerinin incelemesinde şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere kendilerini bankacı olarak tanıttığı, kredi isteyip istemediklerini sordukları, kredi kullanmak isteyen kişilerin cep telefonuna gelen doğrulama kodunu öğrenerek kredi ve nakit avans çektikleri saptandı. Ayrıca bu paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirlenen şüphelilerin 70 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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