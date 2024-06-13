5 milyon liralık kredi dolandırıcılığında 7 gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli 6 ilde kendilerini bankacı olarak tanıtıp, aradıkları 70 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini bankacı olarak tanıtan şüphelilerin, aradıkları kişiler adına kredi çekerek kendi hesaplarına aktardığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mağdurlardan alınan ifadelerin ardından, kredi dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen ve bir süre takip edilen 7 şüpheliye yönelik Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Van, Mardin, Gümüşhane ve Tekirdağ’da operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 48 banka kartı, dizüstü bilgisayar ve 2 tam altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, Eskişehir'e getirilirken, ifadelerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.