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        Osmaniye'den Eskişehir'e gelip, tartıştığı kızı ve torununu öldürdü (2)

        SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,'Adana'dan Eskişehir'e gelip, tartıştığı kızı ve torununu öldürdü' başlığımız, kaynağından alınan bilgi ile 'Osmaniye'den Eskişehir'e gelip, tartıştığı kızı ve torununu öldürdü' şeklinde güncellenmiştir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:08 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:10
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        Osmaniye'den Eskişehir'e gelip, tartıştığı kızı ve torununu öldürdü (2)
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        SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

        'Adana'dan Eskişehir'e gelip, tartıştığı kızı ve torununu öldürdü' başlığımız, kaynağından alınan bilgi ile 'Osmaniye'den Eskişehir'e gelip, tartıştığı kızı ve torununu öldürdü' şeklinde güncellenmiştir.

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        Osmaniye'den Eskişehir'e gelip, tartıştığı kızı ve torununu öldürdü (2)

        SOKAĞA PUSU KURMUŞ

        Eskişehir'de sokak ortasında öldürülen Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş’ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan ön incelemede anne ve oğlunun 2'şer kurşunun sırtlarına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Osmaniye’de oturan katil zanlısı Osman Nuri K. ile eşi Hatice K. arasında anlaşmazlık yaşandığı, bu nedenle Hatice K.'nın 1 ay önce boşanma davası açıp, Eskişehir’deki kızının yanına geldiği tespit edildi. Hatice K.’nın eşi Osman Nuri K. hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırdığı, ikametlerini öğrenmemeleri için de ev adreslerine gizlilik kararı aldırdığı belirlendi. Buna rağmen Osman Nuri K.’nın eşi ve kızının bulunduğu evi öğrendiği, gece yarısından sonra sokağa pusu kurup sabah evden çıkmalarını beklediği anlaşıldı. Sabah 07.30 sıralarında Hatice K., kızı Merve Karabaş ve 7 yaşındaki oğlu Ata Alp Karabaş’ın evden çıktığını gören Osman Nuri K.’nın kapı önündeki otomobile kurşun yağdırdığı, Hatice K.’nın ise sokağın köşesine çöp atmayı gittiği ve bu sayede de silahlı saldırıdan kurtulduğu tespit edildi. Osman Nuri K.’nın, kızı Merve Karabaş ile torunu Ata Alp Karabaş’ı da eşi Hatice K.’yı evlerine alıp saklamalarına kızarak öldürdüğü öğrenildi.

        GİZLİCE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Çevrede toplananların linç girişiminde bulunduğu ve olay yerinde gözaltına alınan katil zanlısı Osman Nuri K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, basının görüntü almasını engellemek için katil zanlısını gizlice adliye otoparkından içeri aldı. Katil zanlısı Osman Nuri K., savcılık sorgusuna alındı. Öte yandan sokak ortasında öldürülen Merve Karabaş ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan oğlu Ata Alp Karabaş’ın yarın öğle namazının ardından Eskişehir’de toprağa verileceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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