Osmaniye'den Eskişehir'e gelip, tartıştığı kızı ve torununu öldürdü (3)
TUTUKLANDIOsmaniye'dengeldiği Eskişehir'de kızı Merve Karabaş ile torunu 7 yaşındaki Ata Alp Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Osman Nuri Keskin, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
TUTUKLANDI
Osmaniye’dengeldiği Eskişehir’de kızı Merve Karabaş ile torunu 7 yaşındaki Ata Alp Karabaş’ı sokak ortasında tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Osman Nuri Keskin, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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