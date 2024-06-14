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        5 milyon liralık kredi dolandırıcılığında 7 gözaltı (2)

        4ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir merkezli 6 ilde kendilerini bankacı olarak tanıtıp, aradıkları 70 kişiyi yaklaşık 5 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 00:22 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:22
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        5 milyon liralık kredi dolandırıcılığında 7 gözaltı (2)
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        4ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Eskişehir merkezli 6 ilde kendilerini bankacı olarak tanıtıp, aradıkları 70 kişiyi yaklaşık 5 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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