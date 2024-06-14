5 milyon liralık kredi dolandırıcılığında 7 gözaltı (2)

Eskişehir merkezli 6 ilde kendilerini bankacı olarak tanıtıp, aradıkları 70 kişiyi yaklaşık 5 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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