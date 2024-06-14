Babasının öldürdüğü Merve ve 7 yaşındaki oğlu tek tabuta konuldu, yan yana toprağa verildi (2)
EVİGÖZLEDİĞİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Osmaniye'den geldiği Eskişehir'de kızı Merve Karabaş ve torunu Ata Alp Karabaş'ı tabancayla öldüren Osman Nuri Keskin'in, olaydan 1 gün önce sokağa gelip, yakındaki bir cami bahçesinden evi gözlediği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
EVİGÖZLEDİĞİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Osmaniye’den geldiği Eskişehir’de kızı Merve Karabaş ve torunu Ata Alp Karabaş’ı tabancayla öldüren Osman Nuri Keskin’in, olaydan 1 gün önce sokağa gelip, yakındaki bir cami bahçesinden evi gözlediği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede eşi Hatice Keskin ile boşanma aşamasında olan Osman Nuri Keskin’in olaydan 1 gün önce kente geldiği, otomobili sokağa yakın bir yola park ederek içinde kaldığı belirlendi. Ayrıca kızı Merve Karabaş’ın evini gören bir caminin bahçesinde dolaşarak evi gözlediği anlaşıldı. Bu anlara ait caminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Osman Nuri Keskin’in yola park ettiği araçtan camiye gelip dolaştığı, bir süre sonra yine otomobiline döndüğü görüldü. Soruşturma sürüyor.
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