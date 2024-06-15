Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama (2)

Eskişehir'de polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler yüksek faizle borç para vererek karşılığında senet imzalatmak, baskı ve cebirle yaklaşık 153 milyon lira haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

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