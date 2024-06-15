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        Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama (2)

        4ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir'de polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 00:46 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:50
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        Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama (2)
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        4ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Eskişehir'de polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler yüksek faizle borç para vererek karşılığında senet imzalatmak, baskı ve cebirle yaklaşık 153 milyon lira haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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