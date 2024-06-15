Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        5 kurşun sıktığı kızı ve torununu öldürdü, 'Korkutmak için ateş ettim' dedi

        OSMANİYE'dengeldiği Eskişehir'de kızı Merve Karabaş (31) ile torunu Ata Alp Karabaş'ı (7) evlerinden çıktıkları sırada tabancayla vurarak öldüren ve olayın ardından tutuklanan Osman Nuri Keskin'in ifadesinde, "Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesi ile aramızı düzeltmesini istedim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 kurşun sıktığı kızı ve torununu öldürdü, 'Korkutmak için ateş ettim' dedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE'dengeldiği Eskişehir'de kızı Merve Karabaş (31) ile torunu Ata Alp Karabaş'ı (7) evlerinden çıktıkları sırada tabancayla vurarak öldüren ve olayın ardından tutuklanan Osman Nuri Keskin'in ifadesinde, "Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesi ile aramızı düzeltmesini istedim. Ancak kızım bunu kabul etmedi. Kızımı korkutmak için silahımı çıkardım ve ateş ettim" dediği ortaya çıktı.

        Osmaniye'de oturan Hatice Keskin, kendisine eziyet ettiği ve kötü davrandığı gerekçesiyle Osman Nuri Keskin'e boşanma davası açarak geçen ay Eskişehir'deki kızı Merve Karabaş'ın yanına geldi. Hatice Keskin, eşi Osman Nuri Keskin hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararının yanı sıra bulunduğu ikameti öğrenmemesi için adresine de gizlilik kararı çıkardı. Osman Nuri Keskin, geçen salı günü kendisine ait otomobille Eskişehir'e geldi ve Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki eşi ve kızının kaldığı evi gözledi. Osman Nuri Keskin, perşembe sabah işe gitmek için evden çıkan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak çalışan Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş'a kapı önündeki otomobile bindikleri sırada belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş etti. Merve Karabaş, otomobilin içinde, oğlu Ata Alp Karabaş ise araçtan kaçmaya çalıştığı sokakta hayatını kaybetti. Osman Nuri Keskin, silah sesini duyarak toplanan mahalleli tarafından sokakta darbedildi. Linç edilmek istenen Keskin'i ihbarla gelen polis ekipleri kurtardı. Kızı ve torunuyla evden çıkan Hatice Keskin'in ise sokağın köşesine çöp atmaya gittiği, bu sayede saldırıdan kurtulduğu belirtildi.

        TUTUKLANDI

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Keskin, çıkarıldığı mahkemede 'Yakın akrabayı kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. İncelemede 2'şer kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş tek tabutta getirildiği camide kılınan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık'ta yan yana toprağa verildi.

        'OLAYIN SONRASINI HATIRLAMIYORUM'

        Osman Nuri Keskin'in ifadesi de ortaya çıktı. Eşi Hatice Keskin'in kendisine boşanma davası açtığını, kızı Merve Karabaş'tan bu konuda yardım istediğini anlatan Osman Nuri Keskin'in, "Arabada bulunan kızımın yanına gittim. Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesi ile aramızı düzeltmesini istedim. Ancak kızım bunu kabul etmedi. Kızımı korkutmak için silahımı çıkardım ve ateş ettim. Olayın sonrasını hatırlamıyorum" dediği ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

        Benzer Haberler

        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Babalar Günü mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Babalar Günü mesajı
        Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama (2)
        Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama (2)
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Eskişehir'de bayramlaşma programın...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Eskişehir'de bayramlaşma programın...
        Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
        Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
        Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünde köpekli timler gös...
        Eskişehir'de jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünde köpekli timler gös...
        Babasının öldürdüğü Merve ve 7 yaşındaki oğlu tek tabuta konuldu, yan yana...
        Babasının öldürdüğü Merve ve 7 yaşındaki oğlu tek tabuta konuldu, yan yana...