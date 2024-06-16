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        Destici'den Özel'e 'suç ortağı' cevabı: Ortada bir suç ya da suçlu yok

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'suç ortağı' söyleminin bir hata olduğunu belirterek, "Özgür Özel'in son açıklaması, bu yumuşama havasına uygun bir açıklama olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 09:39 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:45
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        Destici'den Özel'e 'suç ortağı' cevabı: Ortada bir suç ya da suçlu yok
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'suç ortağı' söyleminin bir hata olduğunu belirterek, "Özgür Özel'in son açıklaması, bu yumuşama havasına uygun bir açıklama olmadı. Nezaket kurallarına da uygun bir açıklama olmadığını düşünüyorum. 'Suç ortağı' nitelemesini de doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Dolayısıyla da ortada bir suç ya da suçlu yok" dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bulunan Gecek Selçuklu Camisi'nde bayram namazını kılıp, vatandaşlar ile bayramlaştı. Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan insanların bu bayrama da zulümlerin ve işkencelerin arasında girdiğini ifade eden Destici, zulümlerin bir an önce durdurulması için çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyareti sonrası Özgür Özel'in açıklamalarını da değerlendiren Destici, "Öncelikle yerel seçimlerden sonra siyasette yumuşama havasının meydana gelmesinde iki siyasetçinin; birisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, diğeri de sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkıları olmuştu. Bu hava Türkiye'nin genelinde de büyük bir memnuniyetle karşılanmıştı. Çünkü bizim temel problemlerimizi çözmek için de birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Belli noktalarda ortak çalışmaya ihtiyacımız var ki bunun da ilk yansımaları görülmüştü. Bakanları, CHP'lilerin ziyaretleri, bazı heyetlerin bir araya gelmesi, görüşmesi. Lakin Özgür Özel'in son açıklaması, bu yumuşama havasına uygun bir açıklama olmadı. Nezaket kurallarına da uygun bir açıklama olmadığını düşünüyorum. 'Suç ortağı' nitelemesini de doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Dolayısıyla da ortada bir suç ya da suçlu yok. Bunu şahsen bir dil sürçmesi olarak değerlendirmek isterim. Ya da siyaseten bir anda siyasi heyecana kapılarak söylenmiş bir söz olarak değerlendirmek istiyorum. İnşallah düzeltilir, toparlanır ve siyasetteki yumuşama havası devam eder" diye konuştu.

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