Sokak hayvanları besleme alanında yangın; 30 kulübe yandı (2)

Eskişehir’de sokak hayvanlarının beslendiği otluk alanda çıkan yangının söndürülmesinin ardından Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Yangının çıkışıyla birlikte sokak hayvanlarının ormana kaçtığı ve ölen hayvan olmadığı tespit edildi. Alevlerden etkilenen 3 kaplumbağa ise Doğal Yaşam Merkezi’nde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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