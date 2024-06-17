Sokak hayvanları besleme alanında yangın; 30 kulübe yandı (2)
3KAPLUMBAĞA TEDAVİYE ALINDIEskişehir'de sokak hayvanlarının beslendiği otluk alanda çıkan yangının söndürülmesinin ardından Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.
3KAPLUMBAĞA TEDAVİYE ALINDI
Eskişehir’de sokak hayvanlarının beslendiği otluk alanda çıkan yangının söndürülmesinin ardından Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Yangının çıkışıyla birlikte sokak hayvanlarının ormana kaçtığı ve ölen hayvan olmadığı tespit edildi. Alevlerden etkilenen 3 kaplumbağa ise Doğal Yaşam Merkezi’nde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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