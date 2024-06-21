Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 'eğlence mekanında cinayet' iddiasını yalanladı

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü'nce, bir eğlence mekanında kendisini 'Afet' olarak tanıtan kadın için 4 erkeğin silahlı çatışmaya girdiği ve 1 kişinin öldüğüne dair sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Eskişehir'de bir sosyal medya kullanıcısı, bir eğlence mekanında kendisini 'Afet' olarak tanıtan kadın için 4 erkeğin silahlı çatışmaya girdiğini, olayda 1 kişinin de öldüğüne dair paylaşımda bulundu. Kadın zannedilen kişinin erkek olduğu belirtilen paylaşımda, "Eskişehir’de bir pavyonda 4 kişi, Afet isimli kadın için birbirine girdi. Silahlı çatışma çıktı ve aralarından 1 kişi öldü. Uğruna katil oldukları Afet’in ise Ali Ergüven isimli bir erkek olduğu ortaya çıktı. Kadın taklidi yapıyormuş. Başka ülkede yaşayamam" denildi.