Kazadan önce, otobüsteki yolculara polis uygulamasında emniyet kemeri taktırılmış

KÜTAHYA’da devrilerek 3 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, Eskişehir otogarından çıkış yapmadan önce trafik polislerince durdurularak tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, kazanın ardından yolcuların arayıp, kendilerine emniyet kemeri taktırıp bu konuda bilgi veren personele teşekkür ettiğini duyurdu.

Kaza, dün Eskişehir-Kütahya kara yolu 25’nci kilometresinde meydana geldi. Resul Tosun’un kontrolünü yitirdiği 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkıp yan yattı. Birçok yolcu kendi imkanlarıyla otobüsün ön camını kırarak çıktı. Yaralanan 3 yolcu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kütahya yakınlarında devrilerek yan yatan yolcu otobüsünün, Eskişehir otogarından çıkmadan önce uygulamaya alındığını, trafik polislerinin tüm yolcuları bilgilendirerek emniyet kemeri takmasını sağladığını açıkladı. Kazayı yara almadan atlatan yolcuların teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, “Kurban Bayramı trafik denetimleri kapsamında otogar çıkış noktasında otobüs, sürücü ve yolcularına emniyet kemeleri kullanımının önemi konulu bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Kütahya’da kaza yapan otobüsteki yolcular da Eskişehir otogarından çıkarken trafik polisimizin emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme sonrası emniyet kemeri takmıştır. Yolcular, kaza yerine kadar da emniyet kemelerini çıkarmadıklarını, bu sebeple Eskişehir otogarında bilgilendirme yapan trafik polisimize özellikle teşekkür ettiklerini ifade etmişlerdir” denildi.