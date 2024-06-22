Solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden polis memuru, memleketine uğurlandı
ESKİŞEHİR'de 28 yıllık polis memuru Basri Ünüvar, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
ESKİŞEHİR’de 28 yıllık polis memuru Basri Ünüvar, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ünüvar’ın cenazesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önündeki töreninin ardından memleketi Adana’ya uğurlandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli evli ve 2 çocuk babası polis memuru Basri Ünüvar, 21 Mayıs’ta solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ünüvar, doktorların tüm çabasına rağmen dün hayatını kaybetti.
Basri Ünüvar için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ünüvar ailesi ve yakınları ile polis memurları katıldı. Polis memuru Basri Ünüvar’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi tören alanına polis mangasınca getirildi. Törende öz geçmişi okunan Ünüvar’ın cenazesi, duaların ardından memleketi Adana’nın Kozan ilçesine uğurlandı. Basri Ünüvar’ın yarın öğle namazının ardından Kozan’da toprağa verileceği belirtildi.
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