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        Solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden polis memuru, memleketine uğurlandı

        ESKİŞEHİR'de 28 yıllık polis memuru Basri Ünüvar, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:30
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        Solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden polis memuru, memleketine uğurlandı
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        ESKİŞEHİR’de 28 yıllık polis memuru Basri Ünüvar, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ünüvar’ın cenazesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önündeki töreninin ardından memleketi Adana’ya uğurlandı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli evli ve 2 çocuk babası polis memuru Basri Ünüvar, 21 Mayıs’ta solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ünüvar, doktorların tüm çabasına rağmen dün hayatını kaybetti.

        Basri Ünüvar için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ünüvar ailesi ve yakınları ile polis memurları katıldı. Polis memuru Basri Ünüvar’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi tören alanına polis mangasınca getirildi. Törende öz geçmişi okunan Ünüvar’ın cenazesi, duaların ardından memleketi Adana’nın Kozan ilçesine uğurlandı. Basri Ünüvar’ın yarın öğle namazının ardından Kozan’da toprağa verileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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