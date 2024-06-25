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        Hamamda düşüp bayılmıştı, kurtarılamadı

        ESKİŞEHİR'de gittiği hamamda rahatsızlanıp bayılan ve başını çarpan, ambulansta duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Alıcı (70), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:46 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:50
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        Hamamda düşüp bayılmıştı, kurtarılamadı
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        ESKİŞEHİR’de gittiği hamamda rahatsızlanıp bayılan ve başını çarpan, ambulansta duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Alıcı (70), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

        Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi’nde dün hamama giden Mehmet Alıcı, bir süre sonra rahatsızlanıp yere düştü ve başından yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi hamamda yapılan Alıcı, sedyeyle ambulansa taşındı. Mehmet Alıcı’nın, hastaneye götürülürken yolda kalbi durdu. Sağlık ekibinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Alıcı, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yoğun bakıma alınan Mehmet Alıcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Alıcı’nın cenazesi toprağa verilmek Samsun’a gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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