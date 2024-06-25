Ezgi'nin ölümüne neden olan motosikletin alkollü sürücüsüne iyi hal indirimli 8 yıl 4 ay hapis

ESKİŞEHİR'de, aynı yöne giden arkadaşı Ruşen Can'ı (31) sollarken motosikletine çarpan ve kendi motosikletindeki Ezgi Nehir Uçarlı'nın (18) ölümüne neden olan alkollü sürücü Gökhan Demirkapı’ya (31) verilen 10 yıl 6 aylık hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde (istinaf) bozuldu. Eskişehir'de yeniden görülen davada bu kez Demirkapı, iyi hal indirimiyle 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'Sahte plaka kullanmak'tan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl 30 Haziran'da saat 02.00 sıralarında, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Demirkapı, kullandığı 26 ZH 158 plakalı motosikletle sollama yapmak istediği sırada, aynı yöne giden arkadaşı Ruşen Can'ın kullandığı 35 VAJ 77 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, Gökhan Demirkapı'nın motosikletinde bulunan ve kafasında kask olan Ezgi Nehir Uçarlı, motosikletten fırlayıp başını kaldırıma çarptı. Çağırılan sağlık ekiplerinin kontrolünde Uçarlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

TABURCU OLDU, TUTUKLANDI Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri Gökhan Demirkapı ve Ruşen Can, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından Ezgi'nin öldüğü motosikletin sürücüsü Gökhan Demirkapı gözaltına alındı. Demirkapı’nın kaza sırasında 1,65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Gökhan Demirkapı, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Ruşen Can hakkında ise soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, sanık Gökhan Demirkapı hakkında kaza sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak ile motosikletinde sahte plaka kullanmak suçlamasıyla dava açtı. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ocak ayında görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Demirkapı, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının ardından kazada ölen Ezgi Nehir Uçarlı'nın ailesi ve sanık Demirkapı'nın yakınları, Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi'ne itiraz etti.

KARAR BOZULDU, DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Gökhan Demirkapı'nın kullandığı motosikletle 100 kilometre hızı geçip, geçmediğinin tespitinin yapılamadığını belirterek en üst seviyeden verilen 10 yıl 6 aylık hapis cezası kararını bozdu. Yeniden Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen davada, bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Demirkapı, ölen Ezgi Nehir Uçarlı’nın annesi Arife Sağlam, kazadan yaralı kurtulan Ruşen Can ile avukatları katıldı. Mahkemede 1 yıldır tutukluğunu olduğunu anlatan sanık Demirkapı, tahliyesini ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti sanık Demirkapı'yı, iyi hal indirimiyle 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' ile 'Sahte plaka kullanmak' suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.