Kedi yavrularını ezip, kaçan sürücüsü kameralardan tespit edildi

ESKİŞEHİR'de sokakta 2 kedi yavrunu ezdikten kaçan otomobil sürücüsü B.E., kameralardan tespit edildi. Sürücü hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi'nde B.E. kullandığı 06 AR 4057 plakalı otomobille, sokaktan dönüş yaptığı sırada yolda bulunan 2 kedi yavrusunu ezdi. Kediler ölürken, otomobil sürücüsü yoluna devam etti. Çevredekilerin ihbarıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alarak otomobilin plakası ve sürücüsünü belirledi. Sürücü B.E. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan idari para uygulanması için inceleme başlatıldı.