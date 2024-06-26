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        Kedi yavrularını ezip, kaçan sürücüsü kameralardan tespit edildi

        ESKİŞEHİR'de sokakta 2 kedi yavrunu ezdikten kaçan otomobil sürücüsü B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:31 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:35
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        Kedi yavrularını ezip, kaçan sürücüsü kameralardan tespit edildi
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        ESKİŞEHİR'de sokakta 2 kedi yavrunu ezdikten kaçan otomobil sürücüsü B.E., kameralardan tespit edildi. Sürücü hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem başlatıldı.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi'nde B.E. kullandığı 06 AR 4057 plakalı otomobille, sokaktan dönüş yaptığı sırada yolda bulunan 2 kedi yavrusunu ezdi. Kediler ölürken, otomobil sürücüsü yoluna devam etti. Çevredekilerin ihbarıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alarak otomobilin plakası ve sürücüsünü belirledi. Sürücü B.E. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan idari para uygulanması için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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