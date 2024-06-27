Tartıştığı misafirleri bıçakla tehdit etti, balkondan kaçarken düşüp yaralandı

ESKİŞEHİR’de tartıştığı misafirlerinin bıçakla tehdit ettiği Z.A. isimli kadın, bir alt kattaki balkona inip kaçmaya çalışırken düşüp bacağından yaralandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüpheli Ş.Y. ile kız arkadaşını, açmadıkları daire kapısını kırarak içeri girip gözaltına aldı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde oturan Z.A.’nın evine misafirliğe Ş.Y. ile kız arkadaşı geldi. Bir süre sonra Z.A. ile misafirleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ş.Y., mutfaktan aldığı bıçakla Z.A.’yı tehdit etti. Korkan Z.A., apartmanın ikinci katındaki daire balkonundan bir alt kata inerek kaçmak istedi. Bu sırada alttaki balkona düşen Z.A. bacağından hafif yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından balkondan indirilen Z.A., ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.