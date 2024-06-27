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        Tartıştığı misafirleri bıçakla tehdit etti, balkondan kaçarken düşüp yaralandı

        ESKİŞEHİR'de tartıştığı misafirlerinin bıçakla tehdit ettiği Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:07 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:10
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        Tartıştığı misafirleri bıçakla tehdit etti, balkondan kaçarken düşüp yaralandı
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        ESKİŞEHİR’de tartıştığı misafirlerinin bıçakla tehdit ettiği Z.A. isimli kadın, bir alt kattaki balkona inip kaçmaya çalışırken düşüp bacağından yaralandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüpheli Ş.Y. ile kız arkadaşını, açmadıkları daire kapısını kırarak içeri girip gözaltına aldı.

        Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde oturan Z.A.’nın evine misafirliğe Ş.Y. ile kız arkadaşı geldi. Bir süre sonra Z.A. ile misafirleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ş.Y., mutfaktan aldığı bıçakla Z.A.’yı tehdit etti. Korkan Z.A., apartmanın ikinci katındaki daire balkonundan bir alt kata inerek kaçmak istedi. Bu sırada alttaki balkona düşen Z.A. bacağından hafif yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından balkondan indirilen Z.A., ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Eve misafir olarak geldiği belirtilen Ş.Y. ve kız arkadaşı ise polisin uyarılarına rağmen daire kapısını açmadı. Savcılık talimatıyla polis, daire kapısını kırıp içeri girdi. Dairede bulunan Ş.Y. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen çift, ifadeleri için Polis Merkezi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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