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        4 gündür haber alınamayan profesör, aranıyor

        ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim görevlisi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:55 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:00
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        4 gündür haber alınamayan profesör, aranıyor
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        ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi’nde görevli öğretim görevlisi Prof. Dr. Bekir Karasu’dan (59), 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis, arama çalışması başlattı.

        Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi.

        Kayıp profesörü arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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