Sürücüleri bıçakla korkutup, 2 aracı gasbeden şüpheli adliyede

Eskişehir’de oturan Kaan Ali E., gece saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Tunalı Mahallesi'nde 26 T 0023 plakalı taksiye bindi ve kısa bir süre sonra şoförünü bıçakla tehdit ederek aracını gasbetti. Ardından taksiyle Sümer Mahallesi'ne giden Kaan Ali E., burada aracı terk edip, 26 SA 626 plakalı lüks otomobilin sürücüsünü de bıçakla korkutarak aracı gasbedip, kaçtı. Sürücülerin ihbarıyla harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobese kameralarından takip ettikleri Kaan Ali E.'yi gasbettiği aracın önünü keserek Odunpazarı ilçesine bağlı Akcami Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan Kaan Ali E. işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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