Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Sürücüleri bıçakla korkutup, 2 aracı gasbeden şüpheli adliyede

        ESKİŞEHİR'desürücüleri bıçakla korkutarak 2 aracı gasbeden Kaan Ali E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücüleri bıçakla korkutup, 2 aracı gasbeden şüpheli adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'desürücüleri bıçakla korkutarak 2 aracı gasbeden Kaan Ali E. (24), adliyeye sevk edildi.

        Eskişehir’de oturan Kaan Ali E., gece saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Tunalı Mahallesi'nde 26 T 0023 plakalı taksiye bindi ve kısa bir süre sonra şoförünü bıçakla tehdit ederek aracını gasbetti. Ardından taksiyle Sümer Mahallesi'ne giden Kaan Ali E., burada aracı terk edip, 26 SA 626 plakalı lüks otomobilin sürücüsünü de bıçakla korkutarak aracı gasbedip, kaçtı. Sürücülerin ihbarıyla harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobese kameralarından takip ettikleri Kaan Ali E.'yi gasbettiği aracın önünü keserek Odunpazarı ilçesine bağlı Akcami Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan Kaan Ali E. işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Alkol ve uyuşturucu etkisiyle ölümlü kaza yaptı! Ceza değil ödül!
        Alkol ve uyuşturucu etkisiyle ölümlü kaza yaptı! Ceza değil ödül!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden marketlerde fiyat ve etiket...
        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden marketlerde fiyat ve etiket...
        Eskişehir'de taksi ile lüks otomobili bıçakla gasbeden şüpheli, polis koval...
        Eskişehir'de taksi ile lüks otomobili bıçakla gasbeden şüpheli, polis koval...
        Eskişehir'de önce taksiyi sonra otomobili gasbeden şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de önce taksiyi sonra otomobili gasbeden şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de yetiştirme yurdu arkadaşları 15'inci kez buluştu
        Eskişehir'de yetiştirme yurdu arkadaşları 15'inci kez buluştu
        Otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
        Otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
        4 gündür haber alınamayan profesör, aranıyor
        4 gündür haber alınamayan profesör, aranıyor