Sürücüleri bıçakla korkutup, 2 aracı gasbeden şüpheli adliyede (2)
TUTUKLANDIEskişehir'desürücüleri bıçakla korkutarak 2 aracı gasbeden Kaan Ali Ertaş (24), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Eskişehir'desürücüleri bıçakla korkutarak 2 aracı gasbeden Kaan Ali Ertaş (24), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Gasp suçundan tutuklanan Ertaş'ın ifadesinde, kullandığı psikiyatri ilaçlarını fazla aldığını belirterek, "İlaçlardan sonra kendimi kaybettim. Olayları bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Ertaş, işlemlerinin ardından Eskişehir Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
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