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        Sürücüleri bıçakla korkutup, 2 aracı gasbeden şüpheli adliyede (2)

        TUTUKLANDIEskişehir'desürücüleri bıçakla korkutarak 2 aracı gasbeden Kaan Ali Ertaş (24), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:15
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        Sürücüleri bıçakla korkutup, 2 aracı gasbeden şüpheli adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Eskişehir'desürücüleri bıçakla korkutarak 2 aracı gasbeden Kaan Ali Ertaş (24), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Gasp suçundan tutuklanan Ertaş'ın ifadesinde, kullandığı psikiyatri ilaçlarını fazla aldığını belirterek, "İlaçlardan sonra kendimi kaybettim. Olayları bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Ertaş, işlemlerinin ardından Eskişehir Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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