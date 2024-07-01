Kayıp profesörün cesedi, Porsuk Çayı'nda ellerinden iple bağlanmış halde bulundu (2)
5KİŞİ GÖZALTINA ALINDIEskişehir'de 5 gündür kayıp olarak aranırken, Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi'nden geçen bölümünde ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof.
5KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Eskişehir’de 5 gündür kayıp olarak aranırken, Porsuk Çayı’nın Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi’nden geçen bölümünde ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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