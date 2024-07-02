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        Porsuk Çayı'nda elleri iple bağlanmış halde cesedi bulunan profesör, toprağa verildi

        ESKİŞEHİR'de kayıp olarak aranırken, Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi'nden geçen bölümünde ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:56 Güncelleme: 02.07.2024 - 19:00
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        Porsuk Çayı'nda elleri iple bağlanmış halde cesedi bulunan profesör, toprağa verildi
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        ESKİŞEHİR'de kayıp olarak aranırken, Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi'nden geçen bölümünde ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu, toprağa verildi. Ön otopside ise Karasu'nun boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 5 Şüphelinin gözaltında olaya ilişkin savcılık, dosya hakkında gizlilik kararı aldı. 

        Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran’da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi. Mobese görüntülerinin yanı sıra cep telefonu sinyallerini takip eden polis ekiplerince, Karasu’nun cansız bedeni Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi’nden geçen Porsuk Çayı’nda bulundu.

        ​BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde otopsisi yapılan Karasu’nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Yakınları tarafından hastanedeki işlemlerinin ardından alınan Prof. Dr. Bekir Karasu’nun cenazesi, öğretim üyesi olduğu Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı önüne getirildi. Karasu için burada tören düzenlendi. Törene Prof. Dr. Bekir Karasu’nun annesi Solmaz, erkek kardeşi Mustafa Karasu ile akademisyenler, öğrenciler ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan katıldı.

        'BİLİMSEL ANLAMDA BİRÇOK ÇALIŞMAYA KATKI VERDİ'

        Rektör Prof. Dr. Özcan, Prof. Dr. Bekir Karasu’nun çok sevilen insan olduğunu ifade ederek, “Biz gerçekten kendisini çok seviyoruz. Hocamız çok uzun yıllar önce özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın, cam seramikle ilgili olarak, çok iyi kitaplar yazdılar o dönemde. Bilimsel anlamda birçok çalışmaya katkı verdi. Geçmiş yıllarda epey sayıda atıf aldı, birçok sayıda makalesi vardı. Bölümümüzün daha sonra malzeme mühendisliğine evrildiği dönemde de çok büyük katkıları oldu. Benim hatırladığım kimseyi kırmayan, çok mütevazi ve aynı zamanda da çok iyi bir insandı" dedi. Törende Prof. Dr. Karasu’nun annesi Solmaz Karasu ile kardeşi Mustafa Karasu taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

        BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ KATILMADI

        Prof. Dr. Karasu’nun cenazesi okunan özgeçmişi ve duaların ardından Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde Merkez Fatih Camii’ne getirildi. Cenazeye Karasu ailesinin yakınları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Bekir Karasu, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Prof. Dr. Bekir Karasu’nun bir süredir sorunlar yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu bu nedenle eşinin, üniversite ve cenaze namazına da katılmadığı öğrenildi.

        DOSYAYA GİZLİLİK KARARI

        Prof. Dr. Bekir Karasu hakkındaki ‘cinayet’ soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Öte yandan savcılık, Karasu’ya ilişkin soruşturma dosyasıyla ilgili gizlilik kararı aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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