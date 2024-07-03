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        22 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin durduğu araçta 22 bin 302 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:55
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        22 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        ESKİŞEHİR’de polis ekiplerinin durduğu araçta 22 bin 302 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç kent girişinde durduruldu. Yapılan aramada 22 bin 302 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.Ö. ve E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece ‘Uyuşturucu ticareti’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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