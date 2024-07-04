13 yaşındaki Mert, kelebek hastalığından öldü

ESKİŞEHİR'de halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen 'Epidermolysis Bullosa' hastası Mert Akbaba (13) tedavi gördüğü üniversite hastanesinde hayatını kaybetti.

Eskişehir'de Bülent ve Sümeyra Akbaba çiftinin iki çocuğundan biri olan Mert Akbaba'ya, 3 yaşında nadir olarak görülen ve halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen 'Epidermolysis Bullosa' (EB) teşhisi kondu. Ciltteki tabakaların birbirine bağlanmasını sağlayan proteinlerin eksikliği veya işlev bozukluğu nedeniyle derinin son derece hassas, kolayca zarar görmesine yol açan genetik hastalık, Mert'in tüm yaşamını da olumsuz etkiledi. Vücudunda oluşan açık yaralar nedeniyle çoğu zaman sargı bezleriyle gezen Mert Akbaba'nın, yaşıtlarına göre fiziksel gelişimi de çok yavaşladığı belirlendi.