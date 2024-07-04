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        Erbaş, Eskişehir'de müftülük binasının açılışına katıldı

        DİYANET İşleri Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:40 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:45
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        Erbaş, Eskişehir'de müftülük binasının açılışına katıldı
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        DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yapımı tamamlanan Eskişehir Müftülüğü hizmet binası açılışına katıldı. Erbaş, “Eskişehir Müftülüğümüz gibi 81 il müftülüğümüzde, 922 ilçe müftülüğümüzde, 90 bin camimizde, 30 bin Kur'an kursumuzda milletimize bu değerleri en doğru bir şekilde nasıl ulaştırırız onun gayreti içerisindeyiz” dedi.

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli açılışlara katılmak üzere Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valiliği bahçesinde Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılanan Prof. Dr. Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Aksoy’u makamında ziyaret eden Prof. Dr. Erbaş, yapımı tamamlanan Eskişehir İl Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı. Açılışta Prof. Dr. Erbaş’ın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Müftüsü Bekir Gerek ile çok sayıda davetli yer aldı. Türkiye'de milyonlarca çocuğun Kur'an kurslarında eğitim aldığını ifade eden Prof. Dr. Ali Erbaş, “Gençlerimiz, çocuklarımız, vatanını, milletini, devletini, bayrağını, ezanını sevsin. Kur'an kurslarımızdaki eğitimlerimizde biz bunları önceliyoruz. Ne öğreniyorlar camilerimizde? Önce sevgiyi, barışı, İslam kelimesinin barış anlamına geldiğini öğreniyorlar. Sonra bir Müslüman olarak abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur. İşte camilerimizde bunları öğretiyoruz çocuklarımıza. Küçüklerimizi sevelim. Büyüklerimizi sayalım, yalan söylemeyelim, dürüst olalım, doğruluktan ayrılmayalım. Bunlar bizim hem Kur'ani değerlerimiz hem peygamberi değerlerimiz hem de evrensel değerlerimiz. Evrensel değerlerimiz zaten Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor, onları öğretiyoruz. Eskişehir Müftülüğümüz gibi 81 il müftülüğümüzde, 922 ilçe müftülüğümüzde, 90 bin camimizde, 30 bin Kur'an kursumuzda milletimize bu değerleri en doğru bir şekilde nasıl ulaştırırız onun gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

        İnsanoğlunun öldükten sonra amel defterinin kapandığını ancak sadece öğrenci yetiştiren alimlerin, hayırlı evlat yetiştiren anne ve babalar ile devlet, millet, vatan için hayırlı işler yapanların amel defterinin kapanmadığını anlatan Prof. Dr. Erbaş, “Bunlardan birisi ilminden istifade edilen alimler, yetiştirdiği talebeler sayesinde, yazdığı kitaplar sayesinde onun amel defteri hep açık kalır. İkincisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Onların evlatları iyilik yaptıkları sürece torunları, çocukları hep öyle devam eder, onların iyilikleri anne babalarının, dedelerinin amel defterinin de kapanmamasına vesile olur. Üçüncüsü de devlet için, millet için, vatan için hayırlı işler yapan, şu müftülük binasını yapan, cami, okul, kütüphane, köprü yapan. Bunları yapmış olan Müslümanların amel defterleri kapanmaz. Ben inanıyorum ki, Eskişehir Müftülüğümüze, bugün Eskişehir'de yapılan açacağımız diğer camiler için gecesini gündüzüne katan Bekir Gerek hocamızın ve onun önderliğinde emeği geçen katkısı olan kardeşlerimizin amel defterleri inşallah hiç kapanmayacak” ifadelerini kullandı.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da bir kurum ve kuruluşun müftülük binasının yapımında katkı sağladığını belirterek, Eskişehir’in kente yakışan güzel bir müftülük binasına kavuştuğunu söyledi. Konuşmaların ardından Eskişehir İl Müftülüğü hizmet binası kurdele kesilerek açıldı. Erbaş ve beraberindekiler binayı gezerek bilgi aldı.

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