Eskişehir'deki profesör cinayetinde 2'si İran uyruklu 3 tutuklama

ESKİŞEHİR'de kayıp olarak aranırken, Porsuk Çayı'nda elleri bağlı şekilde cesedi bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu’nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı. Katil zanlısı olduğu iddia edilen ve Adana’da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 2 İran uyruklu şüphelinin ifadelerinde cinayeti kabul etmeyerek birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran’da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi.

ZANLILAR ADANA’DA YAKALANDI Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan mobese ve güvenlik kamerası incelemesinde Karasu’nun aracına kaybolduğu gün 6 yıldır Eskişehir’de oturan İran uyruklu Majid S. ve Hojjat S.’nin bindiği daha sonra ise şüphelilerin Adana’ya kaçtıkları tespit edildi. İki şüpheli de yurt dışına çıkış hazırladığı yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. İranlı şüphelileri Adana’ya getirdiği ve onlara kaçışında yardım ettiği öne sürülen 2 şüpheli Adana’da, cinayetle ilgisi olabileceği değerlendirilen 1 şüpheli de Eskişehir’de gözaltına alındı.