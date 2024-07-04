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        Eskişehir'deki profesör cinayetinde 2'si İran uyruklu 3 tutuklama

        ESKİŞEHİR'de kayıp olarak aranırken, Porsuk Çayı'nda elleri bağlı şekilde cesedi bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:14 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:15
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        Eskişehir'deki profesör cinayetinde 2'si İran uyruklu 3 tutuklama
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        ESKİŞEHİR'de kayıp olarak aranırken, Porsuk Çayı'nda elleri bağlı şekilde cesedi bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu’nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı. Katil zanlısı olduğu iddia edilen ve Adana’da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 2 İran uyruklu şüphelinin ifadelerinde cinayeti kabul etmeyerek birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

        Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran’da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi.

        ZANLILAR ADANA’DA YAKALANDI

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan mobese ve güvenlik kamerası incelemesinde Karasu’nun aracına kaybolduğu gün 6 yıldır Eskişehir’de oturan İran uyruklu Majid S. ve Hojjat S.’nin bindiği daha sonra ise şüphelilerin Adana’ya kaçtıkları tespit edildi. İki şüpheli de yurt dışına çıkış hazırladığı yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. İranlı şüphelileri Adana’ya getirdiği ve onlara kaçışında yardım ettiği öne sürülen 2 şüpheli Adana’da, cinayetle ilgisi olabileceği değerlendirilen 1 şüpheli de Eskişehir’de gözaltına alındı.

        CESET, ZANLILARIN İFADESİYLE BULUNMUŞ

        İfadeleri alınan ve katil zanlısı olduğu düşünülen İranlı şüpheliler cinayet suçlamasını birbirinin üzerine atarken, Prof. Dr. Bekir Karasu’yu Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi’nden geçen Porsuk Çayı’nda attıklarını itiraf etti. Polisin, Karasu’nun cesedini bu bilgiler ışığında bulduğu ortaya çıktı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 2’si İran uyruklu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin görüntü almaması için adliyenin garajından içeri alınan 5 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından ‘kasten öldürme, gasp, suçluyu kayırma’ suçlarından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikte ifade veren 5 şüpheliden katil zanlısı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Majid S. ve Hojjat S. ile onlara kaçışında yardım ettiği iddia edilen Gökhan E. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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