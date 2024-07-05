Büyükerşen ve 4 sanığın haksız mal edinme davası başladı

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nin vakfına bağlı şirketleri zarara uğrattığı, haksız mal edindiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 4 kişinin yargılanmasına başlandı. Eskişehir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, haklarında 19 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi'nde 1979 yılında kendisinin başkan olduğu Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'nı (ESBAV) kurdu. Vakıf içerisinde özel okul, misafirhane ve otel işletmesinin bulunduğu 20 farklı şirket kurulurken, 2020'de Anadolu Üniversitesi vakıflarına ait hisselerin satılması suretiyle üniversitenin bu şirketlerle bağı 2020 yılında koptu. Vakıf başkanı Büyükerşen’in yanı sıra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Ahmet Durmaz, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Yavuz Tuna ile üniversiteden 2019'da emekli olan Çetin Kaya’nın yöneticilik yaptığı şirketlerde, yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığına dair Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na ihbar gönderildi. Kurul, hazırladığı raporla birlikte Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na Büyükerşen ve diğer 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yılmaz Büyükerşen ve 4 kişi hakkında, başkanı olduğu vakıf ve bağlı şirketleri zarara uğrattığı ve mülk edindiği iddiasıyla Eskişehir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede vakıf bünyesinde aralarında otel, misafirhane ve özel okula da sahip olan yaklaşık 20 şirket kurulduğu kaydedildi. Ayrıca bu şirketlerden ETAM Eğitim A.Ş., Tuna Turistik A.Ş., ETAM Eğitim Ltd. Şti.'nin 2020 yılında Anadolu Üniversitesi vakıflarına ait hisselerin satılması suretiyle üniversitenin bu şirketlerle bağının kopartıldığı, vakıf şirketlerindeki hisselerinin artırılmasıyla ve şirketler vasıtasıyla Yılmaz Büyükerşen ve ailesine mülk olarak geçirildiği yer aldı.

Tutuksuz sanıklar Yılmaz Büyükerşen ve Ahmet Durmaz hakkında, 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 2 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile 6 bin güne kadar adli para cezası, 'Haksız mal edinme' suçundan ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar para cezası talep edildi. İddianamede şüpheli sıfatıyla yer alan Erol Nezih Orhon, Çetin Kaya ve Yavuz Tuna hakkında ise 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istendi. Eskişehir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve sanık Ahmet Durmaz ile tarafların avukatlarının yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Ünalır yer aldı. Yılmaz Büyükerşen ve Ahmet Durmaz, duruşmada suçlamaları kabul etmezken, mahkemeye yazılı savunma verdi. Mahkeme hakimi, duruşma savcısının 2 sanık hakkındaki mal varlığına tedbir konulması talebini kabul etmezken, duruşmayı ekim ayına erteledi.