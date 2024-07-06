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        Paraşütçüler, Eskişehir'de bir araya geldi

        ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, Türkiye'nin birçok noktasından gelen paraşüt sporcularını festivalde bir araya getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:33 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:35
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        Paraşütçüler, Eskişehir'de bir araya geldi
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        ESKİŞEHİR’de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, Türkiye’nin birçok noktasından gelen paraşüt sporcularını festivalde bir araya getirdi. Paraşüt sporcuları gün boyu 3 bin 500 metre yükseklikten atlayış yaparken, festivalde Türkiye’nin ilk ve tek kadın profesyonel akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de akrobasi uçağıyla gösteri yaptı.

        Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, paraşüt sporcularını bu yıl 5’ncisini düzenlediği ‘Skydiving Fest-Paraşüt Günleri’ festivalinde bir araya getirdi. Necati Artan Tesisleri Doğu Apronu'nda düzenlenen etkinliklerde paraşüt sporcuları, Antonov An-2 ve Cessna 172 model iki uçakla 3 bin 500 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra kendilerini boşluğa bırakarak atlayış yaptı. Paraşüt festivali kapsamında Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de Yeni Menekşe isimli uçağıyla gösteri yaptı. Havada güç manevraları ustalıkla sergileyen Şener’in gösterisi büyük ilgi topladı.

        Semin Öztürk Şener, paraşüt sporcularını merkezlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Çok güzel bir gün. Havamız şahane. Rengarenk paraşütleri izledik. Sonrasında gösteri uçuşu yapmış olmaktan dolayı da büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

        Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, aralarında İstanbul, İzmir ve Denizli’nin bulunduğu birçok şehirden 50 kadar paraşüt sporcusunun etkinliklere katıldığını söyledi. Atlayışların 3 bin 500 metre yükseklikten sabah saatlerinde başladığını kaydeden Görenoğlu, “Çok güzel güneşli harika bir gün. Sabah 05.30'da atlayışlara başladık. Sabahtan itibaren atlayışlarımız devam ediyor. Bu etkinliğimiz paraşütçülerimize özel. Türkiye'deki tüm paraşütçülerimiz davetli. Bu festivalimizi 7'den 70'e herkes izlemeye gelebiliyor. Gün boyu atlayışlar devam edecek” diye konuştu.

        Paraşüt sporcusu Mustafa Kavak, Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi’nin Türkiye’de ücretsiz imkan sağlayan tek merkez olduğunu söyledi. Kavak, “36 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Türk Hava Kurumu'nun yetiştirdiği paraşütçülerdenim. Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin tüm paraşütçülere sunduğu çok güzel bir imkan var. Bize her türlü olanağı sağladılar, 2 uçak tahsis ettiler. Kalacak yer temin ettiler. Burada konakladık, mükemmel bir ortamdayız. Burası Türkiye'de tek. Ücretsiz olarak biz burada atlayış yapıyoruz ve bu zor imkanlar bulan paraşüt sporcuları için çok değerli” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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