Sert düşüş yaşayan paraşüt sporcusu yaralandı

ESKİŞEHİR'de paraşüt günleri etkinliğine katılan sporcu Bişar Öçal (44), yere sert düşüş yapınca yaralandı. Öçal'ın bileğinin kırıldığı tespit edilirken, düşüş anları ise cep telefonuyla kaydedildi.

Sivrihisar ilçesinde bu yıl 5'inci kez organize edilen paraşüt günleri etkinliğine, Türkiye’nin farklı noktalarından 50 kadar paraşüt sporcusu katıldı. İki gün süren etkinliklerde paraşüt sporcuları yaklaşık 3 bin 500 metrelik yüksekliğe çıkan uçaklardan kendilerini boşluğa bırakıp adrenalin dolu anlar yaşadı. Paraşüt sporcularından Bişar Öçal ise iniş yaptığı sırada toprak zemine düşerek yaralandı. Ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öçal'ın bileğinde kırık olduğu ve belinde de incinme meydana geldiği belirlendi. Tedaviye alınan Öçal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Paraşüt sporcusunun düştüğü anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, paraşütçünün yere inmeye çalışırken sert düşüş yaşayıp yaralandığı anlar yer aldı.