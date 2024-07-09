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        Kız arkadaşıyla kavga eden kadınlara saldırdı

        ESKİŞEHİR'de, bir erkek, sokakta kız arkadaşının kavga ettiği 2 kadına yumruk ve tekme atıp, sandalye fırlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:50
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        Kız arkadaşıyla kavga eden kadınlara saldırdı
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        ESKİŞEHİR’de, bir erkek, sokakta kız arkadaşının kavga ettiği 2 kadına yumruk ve tekme atıp, sandalye fırlattı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Hoşnudiye Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 kadın ile başka bir kadın arasında kavga çıktı. Kız arkadaşının 2 kadın tarafından sıkıştırıldığını gören erkek, kadınlara yumruk salladı, tekme attı, sandalye fırlattı. Kadınların da karşılık vermeye çalıştıkları bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sokaktaki kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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