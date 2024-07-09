Ehliyetsiz motosiklet kullanırken yakalandı; 'Ceza yazılmasın diye kaçmaya çalıştım, olmadı' dedi

ESKİŞEHİR’demotosikletlilere yönelik egzoz denetiminden kaçmaya çalışan Fahrettin Erten'e (24) toplam 15 bin 863 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetsiz olduğu için kaçmaya çalıştığını söyleyen Erten, "Ceza yazılmasın diye kaçmaya çalıştım. Olmadı. Problem değil, canları sağ olsun. Yazılası varmış" dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda motosikletlere yönelik denetim yaptı. Polisin uygulama noktasını görünce kaçmaya çalışan 34 FEN 415 plakalı motosikletli Fahrettin Erten, polis ekiplerince yakalandı. Erten'e kırmızı ışık ihlali ve ehliyetsiz motosiklet kullandığı gerekçesiyle toplam 15 bin 863 lira ceza uygulandı. Trafikten menedilen motosikleti çekiciyle götürülen Erten'in rahat tavırları dikkat çekti. Ceza almamak için kaçmaya çalıştığını anlatan Erten, "Ceza yazılmasın diye kaçmaya çalıştım. Olmadı. Problem değil, canları sağ olsun. Yazılası varmış. Yaptığımın doğru olmadığını biliyorum ama arkadan yazılan cezayı da biliyorum. Burada yediğim cezayı da biliyorum; 15-16 bin lira ceza yedim. O yüzden dediğim gibi kaçmak bana daha mantıklı geliyor, o yüzden kaçmaya çalıştım" dedi.