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        Ehliyetsiz motosiklet kullanırken yakalandı; 'Ceza yazılmasın diye kaçmaya çalıştım, olmadı' dedi

        ESKİŞEHİR'demotosikletlilere yönelik egzoz denetiminden kaçmaya çalışan Fahrettin Erten'e (24) toplam 15 bin 863 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:45
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        Ehliyetsiz motosiklet kullanırken yakalandı; 'Ceza yazılmasın diye kaçmaya çalıştım, olmadı' dedi
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        ESKİŞEHİR’demotosikletlilere yönelik egzoz denetiminden kaçmaya çalışan Fahrettin Erten'e (24) toplam 15 bin 863 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetsiz olduğu için kaçmaya çalıştığını söyleyen Erten, "Ceza yazılmasın diye kaçmaya çalıştım. Olmadı. Problem değil, canları sağ olsun. Yazılası varmış" dedi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda motosikletlere yönelik denetim yaptı. Polisin uygulama noktasını görünce kaçmaya çalışan 34 FEN 415 plakalı motosikletli Fahrettin Erten, polis ekiplerince yakalandı. Erten'e kırmızı ışık ihlali ve ehliyetsiz motosiklet kullandığı gerekçesiyle toplam 15 bin 863 lira ceza uygulandı. Trafikten menedilen motosikleti çekiciyle götürülen Erten'in rahat tavırları dikkat çekti. Ceza almamak için kaçmaya çalıştığını anlatan Erten, "Ceza yazılmasın diye kaçmaya çalıştım. Olmadı. Problem değil, canları sağ olsun. Yazılası varmış. Yaptığımın doğru olmadığını biliyorum ama arkadan yazılan cezayı da biliyorum. Burada yediğim cezayı da biliyorum; 15-16 bin lira ceza yedim. O yüzden dediğim gibi kaçmak bana daha mantıklı geliyor, o yüzden kaçmaya çalıştım" dedi.

        'EHLİYETİMİ YENİ KAPTIRDIM'

        Daha önceki trafik uygulamalarından kaçma yöntemini de anlatan Erten, "Trafikte kaçarken geri dönüyorum. Direkt geri dönüyorum. Bu sefer arkamdan otobüsler geliyor diye geri dönemedim. Çevirme gördüğüm zaman direkt geri dönüyorum. Ehliyetimi yeni kaptırdım, normalde duruyorum, çevirmelerde durmamda gerekiyor. Aracımın her şeyi tam. Ondan hiçbir sorun çıkmazdı, sadece benim ehliyetim yok diye oldu bu" diye konuştu.

        Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 19 araç ve sürücüsüne de idari para cezası uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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