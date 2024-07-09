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        Parkta tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı

        ESKİŞEHİR'de Afganistan uyruklu Hossein K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:11 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:15
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        Parkta tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı
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        ESKİŞEHİR’de Afganistan uyruklu Hossein K., parkta laf atma meselesi nedeniyle tartıştığı C.P.M. (17) ile A.İ.A.’yı (19) bıçaklayıp kaçtı. İki yaralıdan C.P.M. yoğun bakıma alınırken, kaçan Hossein K., polis tarafından yakalandı.

        Odunpazarı ilçesinde oturan Afganistan uyruklu Hossein K., gece Gökmeydan Mahallesi’ndeki bir parkta, laf atma meselesi nedeniyle C.P.M. ve A.İ.A. ile tartıştı. İki grup arasında çıkan kavgada Hossein K., bıçakla C.P.M. ve A.İ.A.’yı yaralayıp kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan C.P.M.’nin yoğun bakıma alındığı ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan Hossein K., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Hossein K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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