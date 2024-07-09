Parkta tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı (2)

TUTUKLANDI

Eskişehir’detartıştığı C.P.M. (17) ile A.İ.A.’yı (19), kavga ettikleri parkta bıçaklayan Afganistan uyruklu Hossein K., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada şüpheli Hossein K.’nın ifadesinin ardından serbest bırakıldığına dair paylaşımların bulunduğunu ve bunlara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, “Bahsi geçen olayla ilgili olarak olay şüphelisi hakkında gözaltı işlemi uygulandıktan sonra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilen şüpheli alınan ifadesinin ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği Eskişehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmiş olup soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. Yaralılardan C.P.M.’nin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.